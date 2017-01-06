Bakan Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasında satırbaşları:

Ateşkesin devamı için çabalar sarfediyoruz, ihlaller var bunun artmasını değil tamamen ibtmesini arzu ediyoruz. Ufak tefetk atışlar beklediğimiz şeyler ama sistematik olursa süreç etkilenebilir. Bunun etkilenmemesi için Rus muhatap ve diğer muhataplarımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesin devamı için çabalar sarfediyoruz

New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor....

Biz hiç bir zaman tek taraflı düşünmedik, her iki tarafında güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Türkiye'nin esas sorumluluğu KKTC'nin ve Kıbrıs halkının garanti ve güvenlik konusunda tehditler konusunda endişelerini gidermektir. Görüştüğümüz tüm siyasi parti liderleri hepsi Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs halkı için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Ortadoğu sorunu henüz çözülmüş değil, terör örgütleri var. Ciddi bir göç ve mülteci dalgası riski var. Henüz her şey bitmiş değil. Doğu Akdeniz'de bir çok ülke savaş gemileri ile var. Kıbrıs etrafında petrol ve doğalgaz rezervleri var, herkes gözünü oraya dikmiş durumda. Bugünün şartlarında farklı boyutta tehditler var. Tüm bunlar karşısında Kıbrıs Türk halkı kendisini güvencede hissetmek istiyor, bunu da herkesin anlaması gerekiyor.

RUSYA'NIN ASKERİ BİRLİKLERİNİ ÇEKMESİ

Bu Rusya'nın kendi tercihi. Şu anda Suriye'deki rejimin daveti üzerine orada olduğunu söylüyor ve orada 2 tane de üssü var. Biz Doğu Akdeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tırmanma olsun istemiyoruz, farklı güçlerin rekabet ettiği bölge olsun istemiyoruz. Bölgenin istikrarı ve güvenliği önemlidir.

Bu adımlar dostane görüşmelerde dile getirilen ve güzel adımlar.

RUSYA'NIN ATEŞKES İHLALLERİNE BAKIŞI

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.