Bakan Çavuşoğlu: Turizmde talepler patlamaya başlayacak

OTi Holding'in kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla turizm merkezi Belek'te bir otelde düzenlenen gala yemeğine, protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirket temsilcileri ve operasyon müdürleri katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, OTİ Holding'in kuruluşunun yıl dönümünü hep beraber kutladıklarını belirterek, şirketin başarılı çalışmalarını takdirle izlediğini söyledi.

Başarılı çalışmaların sadece Türkiye'de değil, dünyada marka olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "2 milyondan fazla insana hizmet vermek herkesin yapacağa bir iş değil. OTİ Holdingin özellikle bazı ülkelerde ilişkilerimizin daha iyi noktaya gelmesi noktasında gayretlerini Dışişleri Bakanı olarak en yakından ben biliyorum." diye konuştu.

Dünyanın her yerinden gelen konuklara turizme desteklerinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'ye güvenip, Türk turizmine verilen desteklerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

"2002 yılında yılda 13 milyon turistten 2014 yılında 34 milyon turiste çıktıysak sizin sayenizde oldu. 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'ye gelen turist sayısında biraz düşüş oldu. Bunun sebeplerini hepimiz biliyoruz ama Türkiye'ye olan desteğinizi hiç azaltmadınız, zor zamanlarda Türkiye'nin ve turizmin yanında oldunuz." diyen Çavuşoğlu, verilen bu desteğin unutulmayacağını söyledi.

- "Golf oynamak için gelenlerin sayısı da arttı"

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir, bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz ama siyasetçiler özellike bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır ama bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük. Antalya'ya gelen, golf oynayanların sayısı da artmaya başladı. Bugün golf sahalarını dolaştım. Golf sektörünü inceleme turuna çıktık.

Bir Alman'ın kendisine, "Bizim siyasetçiler Türkiye'ye gitmememiz için telkinde buluyor, bizi zehirliyor ama görüyorum ki Antalya'nın tadını İngilizler çıkarıyor." dediğini anlatan Çavuşoğlu, "Doğru, İngiltere'den gelen turist sayısında da artış var ama gelecek sene görüyoruz ki Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden de Türkiye'ye gelen turist sayısında atış olacak, talepler patlamaya başlacak. Çünkü son iki sene gittikleri yerlerden memnun kalmadılar ve oralarda adeta soyulduklarını söylüyorlar. Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar." diye konuştu.

Turizmcilerin yanında olacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türk turizminin farkını, "insan sevgisi" ve "verdiği hizmetin dünyada örneğinin olmaması" olarak tanımladı. THY'den daha iyi bir havayolu şirketi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'deki özel havayolu şirketlerinin de kaliteli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki otellerin çok kaliteli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, fiyatların uygun, hizmetin kaliteli olduğunu ve dünyanın her yerinden turist getiren firmalar olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim görevimiz de turizm sektörüne, sizlere yardımcı olmak. Ben turizm sektörünün hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

- "Paris ne kadar güvenli ise Antalya o kadar güvenlidir"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da turizmin gelişmesine yerli ve yabancı şirketlerin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, şirketin yurt içi ve dışında önemli başarılar sağladığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Türkiye'nin, dünyanın açık hava müzesi olduğunu belirterek, dünyanın en çok turist ağırlayan altıncı ülkesi olduğunu ifade etti.

2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Yayman, "Ülkemize gelen her turisti Tanrı misafiri olarak görüyoruz. Berlin ne kadar güvenli ise İstanbul o kadar güvenlidir. Paris ne kadar güvenli ise Antalya o kadar güvenlidir." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise OTİ Holding'in Almanya'ya yaptığı yatırımla çok önemli kaynak pazar oluşturulacağını söyledi.

OTİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş da 25 yılda milyonlarca insana hizmet verdiklerini belirterek, 2018 yılında çok daha fazla misafire hizmet vereceklerini söyledi.

Rus Turizm Endüstrisi Başkanı Sergei Pavlovich Schipilko, Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı ve Dünya Turizm Örgütü Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı Özel Elçisi Michael Frenzel, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gerald Lawless da konuşma yaptı.