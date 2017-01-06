Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'de flaş Suriye açıklaması! 'Böyle yapılırsa sistem çöker!'

New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasında satırbaşları:

Ateşkesin devamı için çabalar sarfediyoruz, ihlaller var bunun artmasını değil tamamen bitmesini arzu ediyoruz. Ufak tefetk atışlar beklediğimiz şeyler ama sistematik olursa süreç etkilenebilir. Bunun etkilenmemesi için Rus muhatap ve diğer muhataplarımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesin devamı için çabalar sarfediyoruz

Biz hiç bir zaman tek taraflı düşünmedik, her iki tarafında güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Türkiye'nin esas sorumluluğu KKTC'nin ve Kıbrıs halkının garanti ve güvenlik konusunda tehditler konusunda endişelerini gidermektir. Görüştüğümüz tüm siyasi parti liderleri hepsi Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs halkı için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Ortadoğu sorunu henüz çözülmüş değil, terör örgütleri var. Ciddi bir göç ve mülteci dalgası riski var. Henüz her şey bitmiş değil. Doğu Akdeniz'de bir çok ülke savaş gemileri ile var. Kıbrıs etrafında petrol ve doğalgaz rezervleri var, herkes gözünü oraya dikmiş durumda. Bugünün şartlarında farklı boyutta tehditler var. Tüm bunlar karşısında Kıbrıs Türk halkı kendisini güvencede hissetmek istiyor, bunu da herkesin anlaması gerekiyor.

RUSYA'NIN ASKERİ BİRLİKLERİNİ ÇEKMESİ

Bu Rusya'nın kendi tercihi. Şu anda Suriye'deki rejimin daveti üzerine orada olduğunu söylüyor ve orada 2 tane de üssü var. Biz Doğu Akdeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tırmanma olsun istemiyoruz, farklı güçlerin rekabet ettiği bölge olsun istemiyoruz. Bölgenin istikrarı ve güvenliği önemlidir.

Bu adımlar dostane görüşmelerde dile getirilen ve güzel adımlar.

RUSYA'NIN ATEŞKES İHLALLERİNE BAKIŞI

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.

RUSYA'NIN ATEŞKES İHLALLERİNE BAKIŞI

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.

Havadan ve karadan bombardıman ve atışlar var. Hepsi rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından gerçekleştirilmiş. Muhalefet tarafından baktım, ateşkes ihlali sıfır.

Biz ateşkesin garantörleriyiz. Muhalefet ihlal etmediğine göre muhalefet sözünde d uruyor. İhlallere karşı yaptırım olacak mı? Bu konuda birmutabakat var ama nasıl olacak kim uygulayacak bunun detayları üzerinde çalışılacak. Henüz ortaya çıkmış bir belge anlaşma yok. Bu ateşkesin kalıcı olabilmesi için ihlallerin olmaması gerekiyor, ihlal edenlere de yaptırımların uygulanması gerekiyor.

SURİYE REJİMİNİN İDLİB'E OPERASYONU

Şimdi siyasi çözüm mü askeri çözüm mü istiyorsunuz? Buna karar verilmesi gerekiyor. 10 gün önce varılan mutabakatta rejim de siyasi çözüm istedi ve imza attı mutabakata ve Rusya da buna imza attı. Hem bu belgeyi imzalayacaksınız hem de İdlib'i ele geçirmeye çalışacaksınız olmaz bu. Sistem çöker böyle durumda.

Hiç bir taraf diğer tarafa karşı toprak elde etmeye çalışmayacak, herkes bulunduğu yerde kalacak. İdlib veya başka bir yerde yine savaşı sürdürmek Suriye'yi kaosa götürür. Herkes imzasına sadık kalsın sözünde dursun ki en iyi çözüm siyasi çözümdür bu yolda hep birlikte ilerleyelim.

Henüz bir görüşmemiz olmadı görevi başında olan bir yönetim var ve onun da dışişleri bakanı var. Dışişleri Bakanı ile de John Kerry ile de görüşüyoruz. Yeni Dışişleri Bakanı göreve başlayınca da kendisiyle yakın işbirliği içerisinde olacağız.

Bugün Rabia meydanında muhteşem bir Şanlıurfa topluluğu ile iç içe olduk. Farklı bir coşku vardı aşk heyecan vardı, bundan dolayı da mutluluğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 600 trilyon liralık bir açılışı bugün gerçekleştirdik. 58 ayrı eser. Bunlar tabi bize ayrı bir mutluluk verdi.