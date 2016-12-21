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Bakan Çavuşoğlu'ndan Amedspor'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amed Sportif forması giyen tecrübeli futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
 
Bakan Çavuşoğlu mesajında; 'Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Amed Sportif'e başsağlığı dilerim' ifadelerine yer verdi.
 
 
 
2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
 
Tecrübeli futbolcu Şehmus Özer'den 2 gündür haber alınamıyordu. Amed Sportif Kulübü sosyal medya hesabından, tecrübeli futbolcununun trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu hayatını kaybetti!

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