Bakan Çavuşoğlu'ndan Amedspor'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amed Sportif forması giyen tecrübeli futbolcu Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu mesajında; 'Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Amed Sportif'e başsağlığı dilerim' ifadelerine yer verdi.
Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Amed Sportif'e başsağlığı dilerim https://t.co/2StfG1wzWf— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Aralık 2016
2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Tecrübeli futbolcu Şehmus Özer'den 2 gündür haber alınamıyordu. Amed Sportif Kulübü sosyal medya hesabından, tecrübeli futbolcununun trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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