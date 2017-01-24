Bakan Çavuşoğlu'ndan Astana açıklaması
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Zirve başarıyla tamamlandı, 4'lü mekanizma kuruyoruz' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerine ilişkin konuştu.
Çavuşoğlu, "Zirve başarıyla tamamlandı, 4'lü mekanizma kuruyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm bulunmasından yana olduklarını vurguladı.
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