Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ateşkes açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde (AGC) basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak çok önemli bir süreçten geçtiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütleriyle Türkiye yönelik tehditlerle mücadele ettiklerini vurguladı. Diğer taraftan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, “Yatırım yapıyoruz, vatandaşımızın refahı için çalışıyoruz. Diğer taraftan yanı başımızda 6 yıldır devam eden Suriye sorunun çözmek için, buradaki dramı bitirmek içinde çok çaba sarf ediyoruz. Çok taraflı platformlarda, DAEŞ’e karşı koalisyonlarda çok çaba sarf ettik. Ama bugüne kadar anlaşmaların hiçbiri uygulanmadı. Her seferinde ihlal edildi. Ama biz yanı başımızdaki drama duyarsız kalamazdık. İkili çalışmalarımıza da ağırlık vermeye başladık İran’la 4 tur görüşme yaptık. Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesinden sonra Suriye’de bir çözüm için yoğun çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın Saint Petersburg ziyaretinden sonra yani Rusya ile ilk görüşmeden sonra, Rusya -Türkiye arasında ortak çalışma grupları oluşturduk. Bu çalışma gruplarının ortak amacı Suriye’de nasıl bir çözüm buluruz, nasıl ateşkesi sağlarız, insani yardımları ulaştırırız, siyasi çözüme doğru nasıl gidebiliriz” diye konuştu.

"ABD KATILMAK İSTERSE MEMNUN OLURUZ"

Bu süreçte BM’nin de olmasını arzu ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Mutabakatta bu var. İleride katkı sağlamak ülkelere de açığız. Burada hiç kimse dışlanmıyor. Amacımız bir rol çalmak değil. Bugüne kadar olan anlaşmalar başarısız olduğu için, kendi inisiyatifimizi ön plana çıkardık. Ama Suriye’nin geleceği için herkesin katkı sağlaması gerekir. Sadece aile fotoğrafında olmak için yer almak için buralara katılmak bana göre gereksiz. Somut katkılar sağlaması gerekir herkesin. Bu katkıyı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz. ABD’de yeni yönetim olacak, yeni yönetimde buraya katılmak isteyecektir. Bizde Lavrov’la anlaştık, ABD katılmak isterse bundan büyük memnuniyet duyarız. Buradan çıkan kararlar desteklenmelidir. Amacımız bu çalışmalara devam etmektir. Suriye’nin milli birliği bütünlüğü sağlanır. Siyasi dönüşüm sağlanır. Herkesi kapsayıcı bir yönetim olmadan Suriye’ye istikrar gelmez. Biz bundan sonraki süreçte de aktif olacağız, yapıcı rolümüz devam edecek. Bizim için hayati derecede önemli olan güvenlik ve istikrar bakımından, huzur Suriye’ye gelir” diye konuştu.

"SİLAHI BIRAKMALARI GEREKİR"

Terör örgütü PYD’de ile ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Bizim tavrımız son derece nettir. PYD’nin Cenevre toplantısına katılması için talepler oldu. Biz net duruş sergiledik. Muhalefette sergiledi. Suriye’deki muhalefet de PYD’nin terör örgütü olduğunu çok iyi biliyor. Şu an PKK ile YPG’nin bir farkı yoktur. Kürt kardeşlerimize karşı olumsuz bir tavrımız yoktur. Bugün Irak’ta Kürt Bölgesel Yönetimine en büyük desteği biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Terör örgütlerine de müsamahamız yoktur. İleri de silahı bırakırlarsa terör kantonu oluşturmak yerine, Suriye’nin milli birlik ve beraberliğini ve toprak bütünlüğünü desteklerlerse onlarda kapsayıcı yönetimin içinde huzurlu şekilde yaşarlar. Her şeyden önce terörü bırakmaları gerekiyor. Eğer terörü bırakmazlarsa, terörle mücadele bugün nasıl yapılıyorsa, onlara yönelik mücadelede yapılacaktır. Türkiye olarak, YPG’ye, PKK’ya yönelik DAEŞ’e yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Astana’da YPG gibi terör örgütünün olmaması gerektiğini başından beri Rus dostlarımıza söylüyoruz. El Nusra olamaz. El Nusra terör örgütüdür. Bunlar Türkiye tarafından terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmamız gerekir. Terör örgütleri ile mücadele ama mazlumların hakkını da savunma” diye konuştu.

"SURİYELİLER DÖNMEK İSTİYOR"

“Ateşkesin ardından Suriye’ye dönmek isteyenler var mı?” sorusuna Çavuşoğlu, “Bu insanlar savaştan, zalim rejimden kaçtılar ve halen dönebilmek için Türkiye’de yaşıyorlar. DAEŞ’ten temizlenen yere binlerce Suriyeli geri döndü. Demek ki bu insanlar dönmek istiyor. Dönmek isteyenlere imkan sağlamak gerekir. Huzur olmadan ve savaş bitmeden siyasi dönüşüm olmadan bu insanlara gidin oralarda açlıktan, susuzluktan ölün demekte bize yakışmaz. Bu insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Ateşkes ortamında bile dönmek istiyorlar. Böyle bir arzuları var” yanıtını verdi.

“BURADAN DÖNÜŞ YOK”

El Bab operasyonu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “El Bab’da yeniden hava operasyonları başladı. Koalisyondan uzun aradan sonra El Bab’da DAEŞ’i vurdu. Rusya bile dün El Bab’ın güneyinde DAEŞ’i hedef aldı. Ateşkesten sonra herkes enerjisini DAEŞ’e yönelik kullanacak. Buraya odaklanacağız. Bu karadan operasyonda hız kanacak. Burada bir direniş var. DAEŞ için El Bab, Rakka ve Musul çok önemli. Buradan dönüş yok. DAEŞ’i ve Irak ve Suriye topraklarından defetmek istiyorsak, bu önemli şehirlerde de mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte sonuç elde edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“RUSYA-ABD GERGİNLİĞİ”

“ABD ve Rusya arasındaki diplomat gerilimi ateşkesi etkiler mi?” sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Etkilememesini arzu ediyoruz Diğer konuda kim haklı ona girmek istemeyiz. Dünyada iki küresel aktör ülke asında gerginlik arzu etmeyiz. ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Bölgemize de faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi söz konusu bu ok doğru değil. Biz tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz. Bölgemizde sorunlar var. Birde artan sürekli trendler var. Buda gerçekten Avrupa’nın istikrarını tehdit ediyor. Bu gerginlik sadece bu süreçleri tırmandırır. Güney Çin Denizinde o bölgedeki Çin’le olan gerginliğin de azaltılması gerekir. Biz kim haklı konusuna girmeyiz. Ama bu sorunların diplomatik yolla çözülmesinde fayda var ki tekrar soğuk savaş dönemine girmeyelim” dedi.

BAKANDAN LAVROV ESPRİSİ

Konuşmanın ardından Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından Bakan Çavuşoğlu’na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya ziyaretinde birlikte çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı tablo hediye edildi.

Tabloyu alan Çavuşoğlu gazetecilere, “Sizin bakanınız daha karizmatik durmuş değil mi? Lavrov kıskanmasın” diye espri yaptı.

Ayrıca Alanyalı esnaf Cumali Boran tarafından hediye sandığı verilen Bakan Çavuşoğlu, “Dün Antalya’da bulunan altınların bir parçası olmasın. Toplantıdaydık, böyle bir haber geldi, kalkın Antalya’ya gidiyoruz. Ama sonra altın alçı çıkınca vazgeçtik” diye espri yaptı.