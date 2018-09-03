Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, son baharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.

RUS BAKAN LAVROV: AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İdlib'le ilgili, "Türk mevkidaşlarımızla, Suriye hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Lavrov ayrıca; Suriye'nin muhaliflerin elinde bulunan İdlib vilayetindeki duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylediğini duyurmuştu.

İRAN ÜÇLÜ ZİRVEYE 'İYİMSER' BAKIYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesiyle, Suriye sorunun tam çözülmesinin olası olmadığını, ancak zirveden çıkacak sonuçlar konusunda iyimser olduklarını söyledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kasımi, Suriye sorunun çözümüne yönelik 7 Eylül Cuma günü Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü liderler zirvesini değerlendirdi.

Kasımi, "Suriye gibi uzun süredir devam eden karmaşık bir sorunun bir toplantıyla yüzde 100 çözüleceği beklenmiyor. Suriye'deki terörizmle mücadele ve barışın geri dönüşünü amaçlayan Tahran'daki üçlü liderler zirvesi, mutlaka daha fazla adımların atılmasına yardımcı olacaktır. Bu zirveden çıkacak sonuçlar konusunda iyimserim" demişti.

BM 3 MİLYON SİVİLİN HAYATINDAN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler ise; Türkiye, Rusya ve İran'a konuyu diyalog yoluyla çözmeleri için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtmişti. Kentte yaşayan yaklaşık 3 milyon sivilin varlığına dikkat çekmişti.