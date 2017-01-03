Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ziyaretinde BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme yapacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD'ye gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterrres ile Suriye konusunu görüşecek.
FRANSIZ MEVKİDAŞINDAN TAZİYE TELEFONU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile telefonla görüştü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marck Ayrault Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Bakan Jean Marck Ayrault, terör saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti.
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