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Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ziyaretinde BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme yapacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD'ye gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterrres ile Suriye konusunu görüşecek.

FRANSIZ MEVKİDAŞINDAN TAZİYE TELEFONU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile telefonla görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marck Ayrault Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Bakan Jean Marck Ayrault, terör saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti.

 

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