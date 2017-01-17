Bakan Çavuşoğlu'ndan operasyon tebriği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Reina saldırganının yakalanması konusunda tebrik etti.
- DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soylu'yu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.
Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:
Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 16 Ocak 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.