Bakan Çavuşoğlu'ndan operasyon tebriği

Teröristin saklandığı yerde dikkat çeken ayrıntı

Reina katliamcısı Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta bir siteye düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin kaldığı yerle ilgili dikkat çeken ayrıntı ise saldırganın dışarı çıkmadığı sürece yakalanma ihtimalinin çok düşük olması.