Bakan Çelik, mitinge gelirken kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’daki mitingine katılmak üzere Kozan İlçesinden yola çıkan ve İmamoğlu ilçesinde sel sularına kapılan araçta hayatını kaybeden Tahsin Dal Osmaniye’nin Kadirli İlçesine bağlı Akköprü Köy mezarlığında defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Adil Avcı Kozan İlçesine bağlı Gökgöz Mahallesi’nde toprağa verilirken Bekir Arıkan’ın cenazesi ise Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in de katılımı ile Kozan Asri Mezarlığında ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninde olayda hayatını kaybeden Bekir Arıkan’ın oğlu Burak Arıkan ve ablası Vildan Bolat’a Bakan Çelik ve cenazeye katılan heyet taziye dileklerinde bulundular. Ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Bekir Arıkan’ın kabrine Bakan Çelik’te kürekle toprak attı. Okunan duaların ardından Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik kabristanda kısa bir konuşma yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı ve başsağlığı dileğini getirdiğini söyledi. Bakan Çelik; “Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın size çok selamları var, bugün ben geldim, aileye çok taziyelerini iletiyorlar, bütün yakınlarına taziyelerini iletiyorlar, Allah rahmet eylesin” dedi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Arıkan ailesi taziye dileklerini kabul etti. Cenazeye katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve beraberindeki heyet Arıkan Ailesine başsağlığı diledi.

Buradaki cenaze törenine, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü, Arıkan Ailesi ve yakınları ile çok sayıda Kozanlı vatandaş katıldı.

Öte yandan, Bakan Ömer Çelik olayda yaralanan ve Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Abdullah Bal, Hasan Özcanlı, Mustafa İnce, Erdoğan Alptekin ve Hasan Gezici’yi de ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Çelik yine Aladağ’da geçtiğimiz aylarda çıkan kız yurdu yangınında yaralanan ve Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden Fatma Zehra Altun ve Emine Pertlek adlı çocukları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden Bekir Arıkan’ın bir apartmanda kapıcılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.