Bakan Çelik: Türkiye'nin başına tek adam değil, tek kaptan geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Önümüzdeki referandum 200 yılı aşkın bir sürenin muhasebe edilmesi referandumudur. Millet iradesinin devlet idaresine tam şekilde yansımasının referandumudur." dedi.

Bakan Çelik, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Çamlıca Mahallesi Üye Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'in birkaç ay içinde gerçekleştirilecek referandumda büyük başarı göstereceğine inandığını söyledi.

Dünyada birçok şeyin değişeceğini, bunun da Türkiye'den başladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Birkaç ay içinde yapılacak referandum da bu değişimin önemli halkalarından birisidir. Gelecekte tarihi yazacak olanlar diyecekler ki 'AK Parti Türkiye'ye geldi. 16 yıllık dönemde istikrar, huzur, yatırımlar getirdi. Türkiye'de olmadık konularda bir imaj değişikliği ve bakış açısı getirdi. Yenilikler getirdi.' Unuttunuz gittiniz, paradan 6 sıfır attık. Aynı onun gibidir, referandumda birçok defolu işler atılacak. Türkiye hız kazanacak, iki ay sonraki referandumun sonucunda elde edilecek evetlerle. Küresel güçlerin AK Parti'nin bu yeniliğine, istikrarına karşı sürekli çelme taktıklarını da tarih, Allah'ın izniyle yazacak ve gelecek nesiller de bunları görecek. AK Parti, Türkiye'de yerli bir yönetim tesis etmenin gayreti içerisinde.

AK Parti'nin, bin yıldır bu coğrafyadaki varlığın bir zincir, bir halka olduğuna inananların bir kadrosu olarak hizmet ettiğini herkes görecek. Üst akılların yönetmediği, üst akılların talimatlarının geçerli olmadığı bir Türkiye oluşturmanın ne meşakkatli bir iş olduğunu tarih boyunca herkes yazacak. Ey üst akılcılar, 'üst akıl' diye Türkiye'nin üzerinde bu kadar hesapları, oyunları oynayanlar ne yaparsanız yapın, üstün akıl olan milletin aklı galip geldi, gelmeye devam edecek."

"STRATEJİK ORTAKLARIMI TERÖR ÖRGÜTLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Çelik, FETÖ'nün tüm kavramları ve milli değerleri kullanarak milletin geleceğini karartacak işler yaptığını vurguladı.

"Dost" bildikleri ülkelerin olaylar karşısındaki tutumlarına değinen Çelik, şöyle konuştu: "Nasıl darbecilerden yana tavır aldıklarını, Yunanistan'ın son aldığı mahkeme kararında gördük. Adam darbeci, buraları bombalamış ve oraya kaçmış. Sözüm ona demokratik bir ülkede alınan karar darbecilerden yana, onu muhafaza etmeye dönük bir karar. Ne acı bir şey. Yanı başımızdaki komşumuzun bu kararlarını kabullenmek söz konusu değil, mümkün değil. Stratejik ortaklarımız bu terör örgütüne ev sahipliği yapıyor. Güneydoğumuzda PKK yanlısı, PKK yandaşı olduğu bilinen örgütlere farklı isimlerde sahiplenmeleri, gerçekleştiriyorlar. Dertleri belli... Türkiye'nin istikrarını ortadan kaldırmak, Türkiye'nin istikbalini karartmak. Şuurlu ve bilinçli milletimiz sayesinde bugüne kadar muvaffak olamadılar, olamayacak."

"TEK KAPTAN GELİYOR TÜRKİYE'NİN BAŞINA"

Bakan Çelik, referanduma gidilen bir süreçte bulunulduğunu anımsatarak, 200 yılı aşkın bir tarihe nokta koyulacağını belirtti.

Türk milletinin hinterlandının çok geniş olduğunun altını çizen Çelik, şunları söyledi: "780 bin kilometrekarede yaşıyor olabiliriz ama bizden beklenti içinde olan çok büyük kitleler, halklar var. Onların geleceği de mutluluğu ve mutsuzluğu da bizi ilgilendiriyor. Önümüzdeki referandum 200 yılı aşkın bir sürenin muhasebe edilmesi referandumudur. Millet iradesinin devlet idaresine tam şekilde yansımasının referandumudur. Çok partili sistem bir zenginliktir ama Türkiye'de maalesef istikrarsızlık oluşturmaktadır. Bundan dolayı başkanlık sistemi bir bütünleyici sistemdir. İster istemez yüzde 51'i almak için farklı kesimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya gelip yüzde 51 alması gerekiyor. Demokrasilerde amaç bu değil midir? Hoşgörü ortamı değil midir? Farklı fikirlerin bir araya gelmesi değil midir? İşte başkanlık sistemi bunu sağlayacak. Bu sistem, yürütme organında da temsilde adaleti sağlayacak. Bu sistem değişikliğiyle Türkiye daha da hız kazanacak. Tek adam değil, tek kaptan geliyor Türkiye'nin başına. Referandumda karar milletin. Kararı milletimize bırakıyoruz. Millet ne derse o olacak."

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.