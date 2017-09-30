Bakan Çelik’ten şehit askerin ailesine taziye ziyareti
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ağrı'da terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın taziye evini ziyaret ederek ailesine baş sağlığı diledi.
- İHA
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
AB Bakanı Ömer Çelik beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, AK Parti milletvekilleri ve kent protokolüyle birlikte şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın Varsaklar Mahallesi'nde bulunan taziye evini ziyaret ederek şehidin babası Nazmi Bolat'a baş sağlığı diledi.
Bakan Çelik, taziye evinin yakınlarında yüksek sesle müzik yayını yapan düğün sahibine polisler aracılığıyla müziğin sesinin kısılmasını rica etti.
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