Bakan Çelik’ten şehit askerin ailesine taziye ziyareti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ağrı'da terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın taziye evini ziyaret ederek ailesine baş sağlığı diledi.