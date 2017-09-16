Bakan Demircan: Konu ile ilgili soruşturma başlattık Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'daki bir özel hastanenin yenidoğan ünitesinde hijyen kurallarına uyulmadığı iddiasıyla ilgili, 'Konu ile ilgili soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre sorumlular hakkında karar vereceğiz.' dedi.