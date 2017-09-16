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Bakan Demircan: Konu ile ilgili soruşturma başlattık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'daki bir özel hastanenin yenidoğan ünitesinde hijyen kurallarına uyulmadığı iddiasıyla ilgili, 'Konu ile ilgili soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre sorumlular hakkında karar vereceğiz.' dedi.

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Demircan, AK Parti'nin Çarşamba ilçe kongresinin ardından ilçe merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Demircan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilerle sohbet eden Ahmet Demircan, Şanlıurfa'daki bir özel hastanenin yenidoğan ünitesinde hijyen kurallarına uyulmadığı iddialarıyla ilgili soruya, "Konu ile ilgili soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre sorumlular hakkında karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Demircan, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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