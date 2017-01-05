Bakan Elvan'dan saldırı tepkisi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, "Başaramayacaksınız. İzmirli de boyun eğmeyecek, Türkiye de boyun eğmeyecek. Size inat bir olacağız, birlik olacağız." görüşüne yer veren Elvan, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Twitter'daki hesabında "Ülkemizi dev hizmetlerle donatırken, ülkemizi durdurmak, önünü kesmek isteyen hainler, terör örgütleri boş durmuyorlar. İzmir'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.