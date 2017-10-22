Bakan Eroğlu: 451 barajla dünya rekoru bende

Afyonkarahisar’da bir takım ziyaretlerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ardından Eskişehir’e gelerek burada mesire alanı açılışına katıldı. Bakan Eroğlu’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, DSİ ile Orman Genel Müdürleri ve bölge müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Eroğlu, Eskişehir’de önceden doğru dürüst baraj olmadığını belirterek, “Burada doğru dürüst gölet, baraj yoktu ama şuanda biz tam 15 tane baraj ve gölet inşa ettik. Ama yeterli mi? Değil. Şuanda 3 baraj, 4 gölet daha yapıyoruz. Ayrıca 8 baraj, 19 tane göletin de projeleri yapın talimatını verdim. Eskişehir baraj ve göletler diyarı olacak. Toplam ne biliyor musunuz? 20 baraj, 29 gölet, 49 tane baraj ve göletle bir rekora imza atacağız. Benim buraya bir vefa borcum var. Dolayısıyla sizi çok seviyoruz. Diyorum ki Eskişehir’e ne yapılsa azdır. Sizlere ne yapılsa azdır sevgili kardeşlerim” dedi.

“451 barajla dünya rekoru bende”

Dünyada en çok barajı kendisinin yaptığını söyleyen Bakan Eroğlu, “Dünya’daki en çok barajı bu kardeşiniz, bu hemşehriniz yaptı. 451 barajla dünya rekoru bende. Şu anda Allah’a şükürler olsun. Rabbime ne kadar şükretsem az. Göletlerde zaten birincilik çoktan bizdeydi. Bin 1 tane göleti inşa ettik. Şimdi de 2019 yıl sonuna kadar Allah nasip ederse tam bin 71 tane baraj sulama tesisini bitireceğiz. İşte bu. Halka hizmet bu. Çünkü bizim anlayışımızda şu var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dolayısıyla biz sizlere hizmet etmeyi bir ibadet terakki ediyoruz” diye konuştu.

“Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik”

Ormanların artık milletin olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, “Şimdi artık ormanlar milletin. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla. Peki ne yapıyoruz diyeceksiniz. Bakın burada muhtarlarım var, vatandaşlarımız var. Orman köylerindeki yakınındaki ormanlık alana ceviz, badem ne gerekiyorsa ıhlamur ne istiyorsanız bunları dikiyoruz. Köydeki vatan hane sayısına göre parselliyoruz. Onların 3 yıl bakımı, dikimi her şeyi bize ait. Kura çekip vatandaşa dağıtıyoruz. Lütfen buraya en yakın Orman İşletme Müdürlüğü’ne müracaat edin sizlere yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

“Eğer arıcılık yapmak istiyorsanız gelin yer bizden, arılı kovanlar bizden”

Arıcılığın çok önemli olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Ayrıca bu yetmedi. Şimdi Türkiye’de bal çok önemli. Arıcılık çok önemli. Daha önce arıcılar ormana sokulmuyordu. Bal ormanları kuruyoruz. Bende bu sayede diyorum ki sevgili Eskişehirliler hemşehri olarak şunu söyleyeyim. Eğer arıcılık yapmak istiyorsanız gelin yer bizden, arılı kovanlar bizden. Hatta param yok diyorsanız yüzde 20’si hibe, yüzde 80’i faizsiz 5 yılda geri ödeyeceksin. Parası da bizden. Dolayısıyla şimdiye kadar 7 tene bal orman talep edildi Eskişehir'de. Genel Başkan Yardımcım 7’sine de tamam dedik.”

Öte yandan mesire alanının açılışını yapan Bakan Eroğlu, açılışın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile ağaç dikerek, suladı.