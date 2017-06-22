Bakan Eroğlu: Bizi dikkate alamadan batı bir hesap yapmasın

Tokat’a temel atma ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, havalimanında karşılandı. İlk olarak Tokat Valisi Cevdet Can’ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, basın mensuplarına devam eden ve tamamlanan projelerini değerlendirdi. Tokat'a 193 milyon lira yatırım bedelli 23 adet tesisin temelini atmak için geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Bizi dikkate alamadan batı bir hesap yapmasın"

Katar’a Türk askerinin gönderilmesi ile ilgili basın mensuplarının soruları üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Eroğlu, "Oralar bizim gönül coğrafyamız. Orada bütün ülkeler var mı? Orta doğuda Rusya'sı, Amerika'sı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı var. Neredeyse bütün ülkeler var. Bizim askerin oraya gitmesi gerekiyordu. Çünkü Katar ile bir oyun oynanıyordu. Türkiye'ninde dahil olduğu bir oyun planlanıyordu. Bunu engellemek için Türkiye Katar’a gitti. Ve bizde orada varız. Onun için o maksatla gittik. Bizi dikkate alamadan batı bir hesap yapmasın" dedi.

"Ana muhalefetin böyle bir girişimde bulunması doğru değil"

Bir gazetecinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu 'adalet' yürüş ile ilgili soruya Bakan Eroğu, "Sokaklarda yürüyor. Demirel yollar yürümekle aşınmaz demişti. CHP Genel Başkanına bunu yakıştıramadım. Milletimizin böyle kritik durumlarında, dünyada oyun üstüne oyun oynanıyor. Gezi hadisesi Türkiye için çok önemli bir kriter. Çünkü Gezi'den önce İMF’ye borcumuzu ödemiştik. Birde faizle yüzde 4,5’a düşmüştü. Onu önlemek için maalesef bu tür Gezi gibi girişimler oldu. Şimdi bunu da yürüyüşü anlamak mümkün değil. Bir defa mahkeme kararı açık. Kendisi de mahkeme kararına saygı göstermek gerekiyor diyordu. O halde mahkeme kararına saygı gösterelim. Dava bitmiş değil. Kalkıp da bunu FETÖ’ye destek gibi algı oluşması son derece yanlıştır. FETÖ’nün başımıza ne açmak istediği ortada 15 Temmuz’a bir yıl olmadı. Tarihimizin en alçak en hain kanlı darbe girişimi. Dolayısı ile MİT tırları ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu kararı dikkate almayarak milleti galeyana getirmek için bu tür hareketler Türkiye’ye zarar verir. Ana muhalefetin böyle bir girişimde bulunması doğru değildir. Hep birlikte birlik ve beraberlik kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, açıklamalarının ardından Niksar ilçesinde düzenlenecek olan programa katılmak üzere hareket etti.