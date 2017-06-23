Bakan Eroğlu: Ülkemizde gözü olan bazı devletler var

Bakan Eroğlu, Edirne’de gerçekleştireceği temel atma merasimi ve iftar programı öncesi, büyük dedesinin de kabrinin bulunduğu Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitliğe bir çınar ağacı diken Bakan Eroğlu, şehitler anısına kırmızı karanfil bıraktı ve bol bol dua etti.

“Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur”

Bugün burada hür ve rahat bir şekilde yaşıyorsak, bu şehitlerimize borçluyuz” diyen Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bizim ülkemizde çok şehit var, her ailede bir şehit var. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bu vatan kolay kazanılmadı. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hacı Hasan Büyük dedemiz onun oğlu Mehmet burada şehit düşmüş. Ve bu topraklara gömülmüş. Edirne bizim için önemli."

“Ülkemizde gözü çok olan bazı devletler var"

15 Temmuz hain darbe girişimini işaret ederek, bu vatanın bekası ve bütünlüğü için yeni şehitlerin olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, “Yeni şehitlerimiz var. Yani ülkemizde gözü çok olan bazı devletler var. Ama Türkiye güçlü olduğu müddetçe, Türkiye’de gözü olanların gözünü çıkarmak mümkündür. Ben milletimizin bahtının açık olmasını diliyorum. Bu coğrafya da ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor” diye konuştu.

“Bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım”

Bakan Veysel Eroğlu, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, “Bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım. Aksi takdirde birlik, beraberlik, kardeşlik eğer bozulursa bu ülkede bu vatanda gözü olanlar, ülkeyi bölmek parçalamak isteyeceklerdir. İşte görüyorsunuz FETÖ bunlardan bir hareket, 15 Temmuz’da daha bir yılını doldurmadı. Şimdi de şehitlerimiz var, güneydoğuda, doğuda Türkiye’nin her yerinde şehit olanlar var. Ben bütün şehitlerimizi 1071’den bugüne kadar bu bayrak uğruna, vatan uğruna şehit düşen herkesi yürekten selamlıyorum burada. Allah onlardan razı olsun” dedi.