Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yoğun kar yağışı beklendiğine dikkati çeken Eroğlu, yoğun karın ayrıca Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde de etkili olacağını kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre bugün ve yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini anımsatan Bakan Eroğlu, vatandaşların ve ilgili birimlerin bu bölgelerde özellikle çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.