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Bakan Eroğlu’ndan yağış uyarısı: Türkiye’de büyük yağışlı bir döneme girdik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yurt geneli için yağış uyarısında bulunarak, “Türkiye’de büyük yağışlı bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları bölgesine göre 5-6 derece düştü. Özellikle Pazar ve Pazartesi günündeki yağışlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini ve bu konuda ilgili kamu kurum, kuruluşları ve belediyelerin gerekli tedbirleri almalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

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Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da partisinin Şuhut ilçe kongresine katıldı. Kongreye sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların hava durumunu akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulamalarda takip etmesi ricasında bulunan Bakan Eroğlu, “Özellikle yarın Pazar gününden itibaren aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere, Doğu Anadolu’nun bir kısmı tamamen yağışlı. Hatta Kocaeli, İstanbul kısmında biliyorsunuz ikaz etti Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da dünden itibaren başlayan kuvvetli bir yağış olacağını, Kocaeli’de de Pazar günü devam ediyor. Türkiye’de büyük yağışlı bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları bölgesine göre 5-6 derece düştü. Özellikle diğer günler Pazartesi günü yağışlar devam ediyor. Sadece Akdeniz, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yağış yok ama diğer bütün bölgelerde var. Salı günüde özellikle Doğu Anadolu’nun ve Doğu Karadeniz’in tamamında yağışlar var. Ama önümüzdeki hafta özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yağış yok” dedi.
  
“Şuanda Cebelitarık’ta, Hazar’a kadar bütün denizler bizde soruluyor”
 
Elinde bulunan meteorolojik harita ile açıklamalarına devam eden Bakan Eroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:
  “Özellikle Pazar ve Pazartesi günündeki yağışlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini ve bu konuda ilgili kamu kurum, kuruluşları ve belediyelerin gerekli tedbirleri almalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü yağışlarla ilgili önceden de ikaz ediyoruz. Türkiye’de gerçekten çok ileri biz sistem kurduk. Yani bir hafta önceden uydu ve radar görüntülerinden ve bin 600’den fazla otomatik gözlem istasyonu var. Bunlar vasıtası ile bütün Türkiye’nin hava durumunu hatta denizlerde de bir takım otomatik meteorolojik ölçüm istasyonu kurduk. Şuanda Cebelitarık’ta, Hazar’a kadar bütün denizler bizde soruluyor. Hava durumu soruluyor, hatta biliyorsunuz Türkiye’de çok sayıda radar kurduk. Afyon’da 350 kilometre yarı çaplı Kumalar Dağı’nda bir radarımız var. Tüm Türkiye’nin her yerini kapsayacak bir radar sistemi var dolayısı ile sistem çok iyi çok mükemmel. Bu konuda bütün bilgileri akıllı telefonlara yüklemek mümkün. Özellikle akıllı telefonlarda mgm.gov.tr’yi yükleyerek bulunduğu her bölgenin 5 günlük hava durumunu görmek mümkün.”
 

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