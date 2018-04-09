Bakan Eroğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Eroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sağlık durumum gayet iyi. Gribal enfeksiyon sebebiyle hastanedeki tedavim sürecinde arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen bütün dostlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için 5 Nisan Perşembe günü Afyonkarahisar'a gelen Bakan Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Doktorların, Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirilmişti.