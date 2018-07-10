Bakan Fakıbaba görevini yeni Bakan Pakdemirli'ye devretti

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sisteme geçilmesiyle beraber dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından hükümetin yeni kabinesini açıkladı. Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleştirildi ve isimleri değiştirildi. Bu kapsamda "Gıda Tarım ve Hayvancılık" da "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değişti. Yeni kabineyi açıklayan Erdoğan bakanlık görevini sürdüren Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yerine Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olduğunu açıkladı.

Kabinenin kurulmasının ardından bugün tüm bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlığın makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan ve yaklaşık bir yıldır görev yaptığını dile getiren Fakıbaba, aldığı bayrağı daha üst yerlere getirebilmek için çabaladıklarını söyledi. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Fakıbaba, kendisini göreve getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür etti. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Fakıbaba yeni sistemin hayırlı olmasını temenni ederek, göreve yeni gelen meslektaşını tebrik etti.

"Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün"

Bakan Pakdemirli ise Fakıbaba'ya teşekkürlerini sunarak, "Elinizi ayağınızı buradan çekmeyin, biz her zaman sizden faydalanmak isteriz" dedi.

Yeni dönemde üretici ve tüketiciyi koruyan bir şekilde çiftçiliği ileriye götüreceklerini söyleyen Pakdemirli, yerli ve milli duruş sergileyeceklerinin altını çizdi. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını kaydeden Pakdemir, "Petrolümüz yok, altınımız yok ama çok güzel topraklarımız var. Tarımın yapıldığı ilk yer. Suyumuzu, toprağımızı iyi kullanacağız. Zaman zaman hata da yapacağız, bizi koruyup kolladıkları için medya mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.