Bakan Fakıbaba: Suriyeliler dönmek istese de biz göndermeyiz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine dönmek istese de biz göndermeyiz' diye konuştu. Ahmet Eşref Fakıbaba bunun nedenini şöyle açıkladı: 'Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek.'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in konuğu oldu.
Fakıbaba, tarımla ilgili konuşurken "Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek. Dışarıdan şu an 3.5 milyon bizim Suriye'den gelen misafirlerimiz var, kendileri gitse biz onları göndermeyeceğiz, bizim ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. (Kaynak: Mynet)
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