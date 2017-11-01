Bakan Fakıbaba'dan flaş et açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ürkiye'nin "onur konuğu" olarak katıldığı Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı (SIAMAP 2017) için geldiği Tunus'ta soruları yanıtladı.

"BUGÜN YARIN BELLİ OLUR"

Vatandaşa uygun fiyatlı et satışına ilişkin çalışmalar kapsamında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) istekli marketlerden fiyat teklifleri aldığını hatırlatan Fakıbaba, "Kıymanın 29 liradan, kuşbaşının 31 liradan satışa sunulması için gerekli çalışmaları yaptık. Bugün yarın firmalar da belli olur" dedi.

Fiyatların kesin olduğunu ve gelen tekliflerin değerlendirilmesinin ardından Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarında bu fiyattan satış yapmayı taahhüt eden zincir marketlerin isimlerini açıklayacaklarını belirten Fakıbaba, "Amacımız, dar gelirli vatandaşların protein ve et ihtiyacını karşılamak. Ama bu arada da üreticilerimizi korumak. Normalde 23,80 liradan almış olduğumuz Karkas'ı yerli besicilerden 25 liraya çıkardık. Bir taraftan halkımıza ucuz et verirken, bir taraftan üreticilerimize destek sağlıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA GEÇERLİ OLACAK"

Fakıbaba, ortaya konan çalışmanın vatandaşların tümünü memnun edeceğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki hem üreten hem bu işle uğraşan kasap arkadaşlarımız hem de tüketen 80 milyon halkımız bu işten mutlu olacaklardır. Niyetimiz iyi, Allah da bize yardım ediyor. Hem gıdada hem tarımda hem hayvancılıkta geleceğimiz noktalar belli. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı da halkımızla paylaşacağız. Bu kısa vadede olan bir gelişme. Çünkü dar gelirli gruplar et alamıyor. Ama ben bundan sonra daha rahat alacaklarına inanıyorum. Bu, Türkiye'nin her noktasında geçerli olacak. Biz hazırız, kısa bir süre sonra satışların başlamasını umuyorum."