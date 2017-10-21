Bakan Fakıbaba'dan maden ocağındaki göçükte ölen işçilerin ailelerine ziyaret

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki temaslarının ardından helikopterle 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buradan Vali Mehmet Akataş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan’la birlikte maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Fakıbaba, ilk olarak Yeni Mahalle'de kurulan taziye evinde göçükte hayatını kaybeden Mesut ve Yılmaz Mağrur’un babası Ömer Mağrur, Yüksel Uğur’un babası Mustafa Uğur, Mehmet İzer’in babası Halil İzer’e başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Mağrur, Mustafa Uğur ve Halil İzer’le telefonda görüşerek, ailelere başsağlığı diledi. Aileler adına konuşan Ömer Mağrur da, “Allah sizden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Güzel bir huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir yumruk olarak beraber ülkemizi koruyacağız. Hiçbirimiz ayrı değiliz Sayın Cumhurbaşkanım. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. Atalarımızın kanıyla dikilen al bayrağı koruyacağız. Ölen de sizin çocuklarınızdır. Allah’ın takdiridir Sayın Cumhurbaşkanım, Allah mekanlarını cennet etsin” dedi.

Fakhıbaba, aileleri Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la da görüştürdü. Daha sonra Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekiler Vakıfkent Mahallesi'nde oturan Vedat Özden’in dayısı Abdullah Kılınç ve İsmet Paşa Mahallesi'nde oturan Abdullah Kayaş'ın babası Kerem Kayaş’ı da evlerinde ziyaret ederek, ailelere başsağlığı dilediler.