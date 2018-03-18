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Bakan Fakıbaba'nın koruma polisleri kaza yaptı: 3 yaralı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı korumakla görevli polis memurlarının aracı kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı korumakla görevli Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis memurlarını taşıyan araç, bakanı karşılamak için Tokat- Amasya sınırına giderken Turhal çıkışında kaza yaptı. Tek taraflı kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

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