Bakan geliyor diye kandırdıkları köylünün koyunlarını topladılar

Pamukova’nın Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine lüks araçlarla gelen 2 kişi, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, ’Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz’ diyerek köylülerden yaklaşık 15 küçükbaş hayvan aldı.

Parayı pazartesi günü vereceklerini söyleyen şüpheliler, hayvan sahiplerine bir de kullanılmayan telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.’nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi.

Şüpheliler, Adapazarı’nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.