Bakan Gül Büyükelçi Bass'ın teklifini kabul etmedi
Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi.
Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi.
Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi.
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