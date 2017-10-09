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Bakan Gül Büyükelçi Bass'ın teklifini kabul etmedi

Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi.

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Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi.

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