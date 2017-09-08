Bakan Gül'den Zafer Çağlayan açıklaması Adalet Bakanı Gül, ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddialarıyla ilgili, 'Bu iddialar aslında FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı çiğnemeye çalışmak çok büyük bir skandaldır.' dedi.