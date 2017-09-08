Bakan Gül'den Zafer Çağlayan açıklaması
Adalet Bakanı Gül, ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddialarıyla ilgili, 'Bu iddialar aslında FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı çiğnemeye çalışmak çok büyük bir skandaldır.' dedi.
- AA
Adalet Bakanı Gül, ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır." dedi.
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