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Bakan Hulusi Akar'dan 'Bedelli' açıklaması: Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir

Bedelli askerlikteki 21 gün şartıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Temel eğitimin kaldırılması doğru olmaz, ihtiyaç var ama süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir' dedi.

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