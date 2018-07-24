Bakan Hulusi Akar'dan 'Bedelli' açıklaması: Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir Bedelli askerlikteki 21 gün şartıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Temel eğitimin kaldırılması doğru olmaz, ihtiyaç var ama süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir' dedi.