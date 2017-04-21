Bakan Işık: Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altındayız
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık” dedi.
- İHA
Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Kuvvetlerinde pilot açığı olup olmadığı sorusuna, “15 Temmuz'dan sonra pilot açığı olmuştu. Kritik seviyenin altında değiliz. Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık. Geri dönüşlerin olması sevindirici. Pilot ihtiyacını tamamlayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olumlu gelişmeler var ama istediğimiz noktada değiliz” cevabını verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.