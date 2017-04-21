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Bakan Işık: Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altındayız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık” dedi.

  • İHA
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Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Kuvvetlerinde pilot açığı olup olmadığı sorusuna, “15 Temmuz'dan sonra pilot açığı olmuştu. Kritik seviyenin altında değiliz. Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık. Geri dönüşlerin olması sevindirici. Pilot ihtiyacını tamamlayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olumlu gelişmeler var ama istediğimiz noktada değiliz” cevabını verdi.
 

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