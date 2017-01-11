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Bakan Işık: Başika'daki varlığımız keyfi değildir

Milli Savunma Bakanı Işık, 'Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir." dedi.

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