Bakan Işık: Bayraktar İHA işaretledi, Atak helikopterimiz vurdu

İlk milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Tuzla Anadolu Tersanesinde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bayraktar İHA işaretledi, Atak helikopterimiz vurdu"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık büyük bir gurur yaşadıklarını vurgulayarak, "Türkiye geride kalan 14 yılda hayatın her alanında büyük bir gelişime imza attı. Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye bu büyük değişimi açıkça ortaya koymakta. Savunma sanayiinde milli teknolojilerin kullanılması, ordumuzun caydırıcı gücünü arttırıyor. Milli silahlarımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere işaret koyuyor, Atak helikopterimiz de o düşman hedeflerini imha ediyor. Artık hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi dünya kabul ediyor" diye konuştu.

Türkiye’nin dünyada bir savaş gemisinin milli olarak tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumuna geldiğini belirten Bakan Işık, "MİLGEM projesi ile elde ettiğimiz başarılar sonucunda, geçmişte neredeyse tamamıyla dışa bağımlı olduğumuz seviye ile günümüzde ulaştığımız seviye arasında göz ardı edilemeyecek büyük bir fark bulunmaktadır. Su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımız yurt içinde karşılayabiliyoruz. Askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında, geçmişte yurt dışında tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün mili imkanlar ile yapıldığı görülüyor. Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak deniz kuvvetleri komutanlığına teslim edilen 40’a yakın platform var. Hali hazırda sözleşmeleri devam eden 20’den fazla platform inşası devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

Bakan Işık, Türk Deniz Kuvvetlerinin 'Bayraktar' ve ekim ayında teslim alınacak 'Sancaktar' gemileri ile coğrafyadaki en modern çıkarma gemilerine sahip olacağını da kaydetti.

"Akdeniz’deki yetki alanlarımıza yönelik teşebbüsleri takip ediyoruz"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ise, 2016 ve 2017 yılında birçok askeri geminin inşa başlangıcı ve denize inişine şahit olduklarını hatırlatarak, "İlk defa bu büyüklükte bir amfibi geminin milli sanayimiz tarafından inşa edilmesinin haklı onurunu taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Aslında bu onur bütün milletimize aittir" diye konuştu.

Türkiye’nin çevresindeki denizlerle hak sahibi olduğunu vurgulayan Bostanoğlu, "Son dönemde doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımıza yönelik teşebbüslerin arttığını görüyor ve bunları yakından takip ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek izinsiz girişimleri daha önce olduğu gibi engellemeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve gözümüz daima mavi vatandadır. Bu bilinçle tatbikat ve eğitimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TCG Bayraktar’ın hizmete giriş belgesi ve komutan flandrası, gemi komutanına verildi.

Törenin sonunda Bakan Fikri Işık, geminin inşasına çalışan işçilere birer maaş ikramiye verileceği müjdesini de verdi.