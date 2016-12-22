Bakan Işık: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 16 askerimiz şehit oldu

Işık, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine Fırat Kalkanı Operasyonu hakkında bilgi verdi. Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Bakan Işık, "Bölgeye huzur ve demokrasi vaadiyle yapılan bu operasyonlar, bugün itibariyle bölgeyi belki de tarihinin en ciddi karmaşasına ve kargaşasına sürükledi. Bölge adeta kan ve gözyaşı deryasına döndü. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Cansız bedeni sahile vuran Aylan bebek, donuk gözlerle insanlığın taşlaşmış vicdanını seyreden Umran yavrumuz, yaşının çok üzerinde bir sorumlulukla Halep’in çığlığını bütün dünyaya duyuran Bana kızımız gibi ismini bilemediğimiz yüz binlerce çocuk, genç ve kadının geleceğe dair umutları çalındı” ifadelerini kullandı.

Işık, konuşmasında şunları kaydetti:

“Suriye’den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Bildiğiniz gibi gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD/YPG’nin terör saldırıları nedeniyle yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu terör saldırılarına karşı gerekli tedbirleri almak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, hükûmetimizin en önemli sorumluluğudur. İşte, Fırat Kalkanı Harekâtı bu koşullarda öncelikle ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmek; aynı zamanda yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimize terörden arındırılmış güvenli bir bölge sağlamak üzere, Birleşmiş Milletler Şartının meşru müdafaa hakkına dair 51. maddesine ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları’na istinaden ve tamamıyla uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştır.”

Fırat Kalkanı Harekatı'nın DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu tarafından da desteklendiğini belirten Işık, “Keza, bu harekata katılan Hava Kuvvetleri unsurlarımız, Rusya Federasyonu tarafından kontrol edilen hava sahasında eşgüdüm içerisinde görevlerini icra etmektedir. Böylece Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bizim de desteğimizle sahada mücadele etmesi sağlanarak, Suriye’nin kuzeyindeki belirli bir bölgenin DEAŞ’tan ve her türlü terör tehdidinden arındırılması hedeflenmektedir. DEAŞ teröründen ve diğer terör örgütlerinden arındırıldıkça bu bölgeye dönüşlerin başladığı müşahede edilmektedir. Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık’ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskûn mahal özgürleştirilmiştir. Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden bin 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. Bir yandan DEAŞ’a karşı mücadele ederken, diğer yandan da bölgedeki PKK/PYD/YPG unsurlarıyla da mücadele edilmesi gerekmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 drone da imha edilmiştir” şeklinde konuştu.

Işık, “El Bab’dan sonra sıranın Rakka’ya geleceğini bilen DEAŞ terör örgütü, burada intihar saldırılarıyla, keskin nişancılarla, el yapımı patlayıcılarla ve muhtelif tuzaklarla ciddi bir direnç göstermektedir. Zira, El Bab, DEAŞ için de coğrafi ve psikolojik açılardan kritik bir yerdir. El Bab’ın kuzeyinden ve batısından devam eden kuşatma ve meskûn mahal muharebeleri, buranın yoğun sivil nüfusa sahip bir yerleşim merkezi olması nedeniyle azami hassasiyetle icra edilmektedir. DEAŞ ise en vahşi yöntemlerle, sivil insanları canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle, kalleşçe hareket etmektedir. Nitekim, DEAŞ’ın en büyük direnç gösterdiği mevzilerinden birisi de El Bab’ın batısında, şehre hâkim bir tepede bulunan ve DEAŞ tarafından bir askeri karargaha ve mühimmat deposuna dönüştürülen hastane bölgesidir. En fazla şehidimiz dün buranın ele geçirilmesi için sürdürülmekte olan operasyonlar sırasında verilmiştir. Özgür Suriye Ordusunun da şehitleri vardır. Şüphesiz, bu kayıplar hepimizi derinden üzmektedir. Ülkemizin güvenliği ve sınırlarımızın hemen bitişiğinde bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek, canlarını feda eden 35 kahraman şehidimiz ebediyete kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında şehit olan Özgür Suriye Ordusu mensupları da kendi vatanlarında asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

Bakan Işık, Rusya ile yapılan başarılı işbirliği sayesinde 37 bin 500 sivilin Halep'ten güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek, “Suriye’de kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesini ve siyasi bir çözüme ulaşılmasını teminen Moskova’daki ortak açıklamada belirtilen yol haritasının uygulanması için de çalışılmaktadır. Türkiye’nin bu çabaları, nihayetinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması açısından da gayet anlamlı bir katkı teşkil etmektedir” diye konuştu.