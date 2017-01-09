Milli Savunma Bakanı Fikiri Işık'tan Başika Kampı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Irak Genelkurmay Başkanı'nın Ankara'ya davet edildiğini açıkladı.
- İHA
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Irak Milli Savunma Bakanı’nı mektupla Ankara’ya davet ettik" dedi.
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