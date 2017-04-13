Işık: S-400'lerle ilgili süreçtı son karar aşamasına gelindi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.

"Şuan Rakka operasyonu konusunda kesinleşmiş bir karar yok"

ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Işık, "PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." diye konuştu.

"ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli"

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah kullanımı üzerine ABD'nin rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurmasıyla ilgili değerlendirmesinde Bakan Işık şunları dile getirdi:

"Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir."

Bakan Işık, "Keşke 3 yıl önce Obama yönetimi kimyasal silah ilk kullanıldığında gerekli karşılığı vermiş olsaydı bölge bu kadar büyük bir karmaşaya sürüklenmemiş olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Esed'in Rusya tarafından desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Işık, "Esed'li bir çözüm mümkün olamaz. Esed ile ancak çözümsüzlük olur." şeklinde konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatının başarısına da vurgu yapan Işık, gerekli görülmesi halinde aynı amaçlar doğrultusunda yeniden bir operasyon yapılabileceğini anlatan Işık, bu konuda kapının tamamen kapalı olmadığının altını çizdi.

Sincar'daki PKK varlığına da işaret eden Işık, Türkiye'nin her şart ve mekanda PKK ile mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek Sincar'da bir PKK varlığına izin verilmeyeceğini belirtti.