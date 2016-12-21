Bakan Iþýk'tan Meclis'e El-Bab bilgisi

Milli Savunma Bakaný Fikri Iþýk, Fýrat Kalkaný Harekatý ve El Bab'daki geliþmelerle ilgili yarýn milletvekillerini bilgilendireceðini açýkladý.

Iþýk, Meclis'te gazetecilere yaptýðý açýklamada, hem iktidar hem de muhalefet partisi gruplarýyla görüþtüklerini, yarýn Fýrat Kalkaný Harekatý ve El Bab'taki geliþmelerle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda bilgi vereceðini söyledi.

Iþýk, "Bilgileri tam ve saðlýklý olarak alalým, derleyip toplayalým ve hem kamuoyunu, hem de Meclisimizi doðru bilgilendirelim. Þimdi böyle son dakika bilgileriyle konuþmak olmaz. Þu anda arkadaþlarýmýz yoðun bir þekilde çalýþýyorlar" dedi.