Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Işık: TSK'da genel bir uygulama

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular. Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Işık, Edirne ziyareti sırasında, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde karşılama mangasının diz çökerek, verdiği hatıra fotoğrafının tartışmalara neden olması üzerine açıklama yaptı. Bakan Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular. Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır. Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA