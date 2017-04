Bakan Işık’tan şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile annesinin kabrine ziyaret

Bakan Işık, FETÖ'nün 15 Temmuz'deki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Halisdemir'in ve vefat eden annesinin de kabrinin bulunduğu Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine askeri helikopterle geldi. Işık'ı burada Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve belediye başkanları ile daire müdürleri karşıladı.

Bakan Işık, protokol ile birlikte Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’i ve annesi Fadimana Halisdemir’in kabrinin bulunduğu mezarlığa geçerek kabirleri başında dua etti.

Mezarlık çıkışınca açıklamada bulunan Bakan Fikri Işık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in annesi biliyorsunuz geçen hafta bugün vefat etti. Vefat ettiği gün bizim gelme imkanımız olmadı. Bugün özellikle hem şehitlerimize hem de muhterem validesine bir Fatiha okumak hem de ailesine başsağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak istedik. Bu toprakların bize vatan olması için canını seve seve feda etmiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.”

Türkiye'nin dışa bağımlılığının her geçen gün azaldığını söyleyen Bakan Işık, “Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bugünde Allah’a hamd olsun hepimizi gururlandıran Konya Karapınar'da özellikle silahlı Hür-Kuş’un ve Atak Helikopterinin test atışlarını izledik. Artık bu noktada Türkiye’nin dışa bağımlılığını her gün azaltmış olmak bizi her geçen gün gurur veriyor. İnanıyorum ki bu çalışmalarımızı sürdürdükçe şehitlerimize layık olacağız” diye konuştu.

Bakan Fikri Işık mezarlıktan Ömer Halisdemirin baba ocağına geçerek baba Halisdemir’e ve kardeşlerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, baba Hasan Hüseyin Halisdemir’e Türk bayrağı sarılı plaket taktim ettikten sonra helikopter ile Ankara’ya hareket etti.