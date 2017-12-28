Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Kaya, boşanma oranlarını açıkladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladık' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana ziyareti kapsamında konuşan 'Adana İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık olarak koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Aile Eğitimi Programı'nın da başarıyla sürdüğünü anlatan Bakan Kaya, "Bu kapsamda eğitim çalışmalarımız sürüyor, eğitici sayılarımız artıyor. Boşanma oranlarında son 6 yılın en düşük rakamlarını yakaladık. Aile bütünlüğünün korunması açısından da bu çok sevindirici. Aile bütünlüğünü koruyacak çalışmalarla bu düşüşün istikrarlı şekilde sürmesini umuyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Kaya, "Kadınlarımızı şiddetten korumaya ve güçlendirmeye yönelik Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri'nin sayısı son 1 yılda yüzde 40 arttı, 49 olan sayıyı 68'e çıkarttık. İnşallah 81 ilimizde bu merkezler açılmış olacak" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen aksiyon sahnesi

Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen aksiyon sahnesi

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı açıklandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA