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İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan ifadeye çağrıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan  ifadeye çağrıldı.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki gerçekdışı sözleri sebebiyle yapılan suç duyurusu üzerine Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan için soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından başlatılan soruşturmaya çerçevesinde her iki şüpheli ifade vermeye çağrıldı.

Her iki şüphelinin Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de yalanlanmıştı.

Kaynak: Sabah

 

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