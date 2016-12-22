Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Kaya, Halepli Bana Alabed'le görüþtü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Kaya, Suriye'nin Halep kentindeki katliamý sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaþýndaki Bana Alabed ve ailesiyle görüþtü.
- AA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'nin Halep kentindeki katliamý sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaþýndaki Bana Alabed ve ailesiyle görüþtü.
Bakanlýkta Bana ve ailesini kabul eden Kaya, Bana'nýn Suriye'de yaþanan savaþý duyurduðunu belirtti.
Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin yaþadýðýný hatýrlatan Kaya, Suriyelilerin insan onuruna yakýþýr þartlarda yaþamalarý için devletin ve Türk milletinin seferberlik halinde gayret gösterdiðini ifade etti.
"Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaþanmasýn istiyoruz"
Bana'nýn Suriyeli çocuklarýn umudu ve sesi olduðunu belirten Kaya, "Çocuklar, insanlar ölmesin, Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaþanmasýn istiyoruz." dedi.
Kaya, Türkiye'nin her zaman olduðu gibi mazlumlarýn yanýnda olmaya devam edeceðini
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