Bakan Kaya'dan İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 22 yaşındaki Hatice Akçakıl, yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 20 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hatice ve eşi Ali Kemal Akçakıl ile "Yüsra Zeyneb" adı verilen bebeği, hastanede ziyaret etti. Aileye katılan yeni bireyin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyen Kaya, kucağına aldığı Yüsra Zeyneb bebeğe altın hediye etti.

Bebek normal doğumla dünyaya geldiği için anne ve hastaneyi tebrik eden Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Anne sütü çok çok kıymetli. 'En az üç çocuk' diyeceğim ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi, nüfusumuzun daha da arttığı bir yıl olsun inşallah. Genç nüfusumuz gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Anne başına çocuk oranımız; 2,1 şu anda. Bunun artmasını diliyoruz. Türkiye'de nüfus çok daha yüksekken maalesef son zamanlarda çocuk sayısı düşmekte. Bebeğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı, sağlıklı, vatana, millete hizmet eden bir evlat eylesin. Yüsra Zeyneb'e de güzel bir ömür diliyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu sene 1 milyon 100 bin bebeğin annesine doğum yardımı yaptığına dikkati çeken Kaya, "İlk çocukta 300, ikinci çocukta 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda da 600 lira doğum yardımı yapıyoruz. İnşallah siz de ondan faydalanırsınız. Biz istiyoruz ki daha fazla bebeğimiz dünyaya gelsin, annelere ilk altını biz takmış oluyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Huzurlu, güzel bir yıl geçireceğiz. Ülkemizin çok daha fazla büyümesi için, gelişmesi için çok daha fazla çalışacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'de sezaryen doğum oranlarının en düşük olduğu hastanelerden olduğuna işaret ederek hastane yöneticilerini kutlayan Bakan Kaya, yeni politikayla birlikte normal doğum oranlarını arttıracaklarını ifade etti.

Anne Hatice Akçakıl'ın bebek sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, Allah'tan isteyen herkese nasip etmesini ve çocuğunu kucağına aldığında çok farklı hissettiğini söylemesi üzerine, Bakan Kaya, normal doğum olduğu için bu duyguları yaşadığını, sezaryenle olması durumunda annenin ilk anları çok fazla hissedemeyeceğini kaydetti.

Baba Ali Kemal Akçakıl ise çok heyecanlı olduğunu anlatarak, Allah'tan isteyen herkese çocuk nasip etmesini diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.