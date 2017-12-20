Bakan Kaya'nın eşine iftira atan Küçükkaya amacının devletin FETÖ'yle mücadelesini desteklemek olduğunu ileri sürdü

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İsmail Küçükkaya ve avukatları ile müşteki Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut katıldı.

Savunmasını yapan Küçükkaya, 26 yıllık gazeteci olduğunu, tarafsız ve Atatürkçü kimliğiyle bilindiğini ifade ederek, kendisinin de FETÖ tarafından telefonları en uzun süre dinlenilen gazeteci olarak mağdur edildiğini söyledi.

"Demokrasi meydanı" sloganını kullandığı programına Başbakan Binali Yıldırım ve birçok bakanın katıldığını ve müşteki Kaya'nın bakanlığına ait olumlu çalışmalara birçok defa yer verdiğini dile getiren Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Devletten FETÖ ve buna benzer yasa dışı oluşumların temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında devletimizin yanında durduk. Bu mücadeleyi kayıtsız ve şartsız destekledik. Örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'un FETÖ üyeliği için çok ciddi delil olduğuna inanmaktayım. ByLock'la ilgili haber araştırmalarımda birtakım listelerin olduğunu öğrendim. Bunlar farklı kaynaklardır. İtimat ettiğim bir kaynağımın gösterdiği listede birtakım isimler vardı. O listedeki isimleri başka kaynaklardan araştırmaya başladım. Bu araştırmalarımda bazı isimlerin ByLock kullanıcısı olduğunu teyit ettim. Arasında iş adamları da vardı. Devletimizin FETÖ'yle mücadelesinde çok kritik gördüğüm bu ByLock iddiasını haberleştirmeyi bir haberci olarak telakki ettim."

- "Haber verilerini nasıl elde ettiniz?"

Hakim Ülker Kirazcı'nın "Davanın açılma konusu, haberi araştırmadan yapmanız. Haberin kaynağı konusunda açıklama yapmanız gerekir. Kuvvetli kaynak mı? Buna göre değerlendirme yapacağım. Haber verilerini nasıl elde ettiniz, resmi kaynaklar mı? Bunları bilmem gerekiyor." soruları üzerine Küçükkaya, listeyi güvendiği, daha önce de doğru haberler veren bir kaynağının gösterdiğini savunarak, farklı kaynaklarıyla da görüştükten sonra konuyu haberleştirdiğini anlattı.

Küçükkaya, araştırma yapmadan böyle bir haberi yayınlamasının mümkün olmadığını öne sürerek, Bakan Kaya ile birbirlerini Twitter'dan takip ettiklerini, Kaya'nın haber konusunda kendisine mesaj dahi atmadığını söyledi.

Özel hayatıyla ilgili iddialar olması nedeniyle ertesi günkü yayında Bakan Kaya'dan özür dilediğini dile getiren Küçükkaya, haberinde yorum yapmadığını, hakaret etmediğini ve imada bulunmadığını ileri sürdü.

Küçükkaya, hükümeti de istifaya çağırmadığını ifade ederek, "Amacım, herhangi bir bakanı, kurumu ve hükümeti eleştirmek, suçlamak, istifaya davet etmek değildi. Hükümeti aşağılamak için bu haberi yapmadım. Amacım devletin FETÖ'yle mücadelesini desteklemekti. MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 220 bin kişilik ByLock kullanıcı listesi açıkladı. Devletin bu örgütten temizlenmesi için bu listeler halen en ciddi karinedir. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

- "Kötü niyetle üretilen bir haber"

Müşteki Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava konusu yalandır. Davalı tarafça 'çamur at izi kalsın' mantığıyla ve kötü niyetle üretilen haberin müvekkilimin bakanlık yaptığı mevzuya dair olması hükümetin faaliyet alanına müdahale kapsamındadır. Bir bakanın görev alanıyla ilgili bir hususta başarısını gölgelemek saikiyle yola çıkılmış ve neticede müvekkilimin hem siyasi hem de özel hayatı tartışmaya açılmıştır. Hükümetin en başarılı olduğu bakanlıkta dahi zafiyet yaşandığı intibası uyandırılmaya çalışılmıştır." dedi.

Dosyadaki program kayıtları, iddianame ve şikayet dilekçesi değerlendirildiğinde sanığın ifadeleriyle bunların örtüşmediğini, beyanlarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Sanık 3,5 saat süren programında 3 saatten fazla bir süre programının reklamını yapmış, kamuoyu oluşturmaya çalışmış, haberin altyapısını hazırlayarak ByLock konusunda siyasi birtakım baskılarla gerçeklerin gizlendiği intibası uyandırmıştır. Haberde ByLock'un özellikle dile getirilmiş olması, açıkça FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya yöneliktir. Amaçlanan saik, yüksek bürokrasi organlarında görev yapan kişilerin korunup kollandığı, liste dışında tutulduğu, bu yönüyle vatandaşlar arasında ayrım yapıldığı tezini bilinçaltına işleyerek toplumun adalete olan güven duygusunu sarsmaktır. Sanık beyanlarında, müvekkilimin boşandığı ve dava açtığı hususlarına dair hiçbir savunma geliştirememiş, bu konuda yalan haber yaptığını itiraf etmiştir. Sonraki gün özür dilediğine dair beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Sanık haber kaynaklarının olduğunu beyan etmiş ancak bu konuya dair hiçbir kaynağının olmadığı kesinlik kazanmıştır. Gördüğünü iddia ettiği listelerde müvekkilimin veya eşinin adının olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da belirtilmiştir."

Hakim, diğer sanık Avukat Fidel Okan'ın ifadesinin alınması için Ankara'ya yazılan talimatın beklenmesine ve Küçükkaya'nın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi.

Müvekkiliyle temas kuramadığı için duruşmada hazır olmadığını söyleyen avukat Bulut'a da müşteki Fatma Betül Sayan Kaya ile temas kurup beyanda bulunması ve gerektiğinde duruşmada hazır etmesi için süre veren hakim, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını iddia eden Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.