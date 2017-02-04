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Bakan Kılıç'tan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Bor ilçesi Çukurkuyu beldesi mezarlığına gelen Bakan Kılıç'ı şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir karşıladı. Şehidin kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar tarafından dua edildi.

Daha sonra Kılıç ve beraberindekiler baba Hasan Hüseyin Halisdemir'in evine giderek taziyelerini iletti.

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