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Bakan Kurtulmuş, Bollywood yıldızı Aamir Khan'ı kabul edecek

Bollywood'un sevilen oyuncusu Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye gelecek ve 7 Ekim'e kadar Ankara ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak Khan, Bakan Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.
 
Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak Khan, çeşitli televizyon programlarına katılacak.
 
Khan, dört günlük ziyaretinde Türk oyuncular ve sinema yapımcıları, genç sinemacılar  ve iletişim fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelecek.
 
Sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda Khan, yeni filmi "Secret Superstar"ın 20 Ekim'de Türkiye'de vizyona gireceğini belirterek, "Ben de tanıtımı için 4 Ekim'de Türkiye'ye geleceğim." ifadelerini kullanmıştı.
 
Aamir Khan kimdir?
 
Başarılı bir kariyere sahip, Müslüman Bollywood yıldızı Aamir Khan, 4 Ulusal Film Ödülü ile 7 Filmfare Ödülü kazandı.Hindistan hükümetince 2003'te "Padma Shri" ve 2010'da "Padma Bhushan" olarak onurlandırılan Khan, 30 Kasım 2011'de "UNICEF Ulusal Barış Elçisi" seçildi. 2014 'de ikinci kez Barış Elçisi seçilen Khan, yardımsever kişiliği ve Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramasıyla tanınıyor.
 
 

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