Bakan Kurtulmuş'tan Mulhouse'ta taziye ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrinde çıkan ve 3 Türk çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "İnşallah hiçbir şüpheli nokta, karanlık nokta kalmadan olay tüm yönleriyle aydınlatılır. Böylece biz de gerçeği öğrenmiş oluruz" dedi.

Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesindeki temaslarını yarıda kesen Bakan Kurtulmuş, önceki gün meydana gelen bir yangında 3 Türk çocuğunun hayatını kaybettiği Mulhouse şehrine geçti.

Kurtulmuş, yangında çocuklarını kaybeden acılı aileye taziyelerini iletti.

Yangınla ilgili yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi alan Kurtulmuş, aileye sabır, ölen çocuklara Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, "Onlar inşallah cennet ehlidirler. Ailelerini de inşallah Cenab-ı Allah onlarla cennette buluştursun, kavuştursun." dedi.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun ve Paris Büyükelçiliğinin olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için savcılıkla yakın diyalog halinde konuyu takip ettiğini belirten Kurtulmuş, "İnşallah hiçbir şüpheli nokta, karanlık nokta kalmadan olay tüm yönleriyle aydınlatılır. Böylece biz de gerçeği öğrenmiş oluruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin taziyelerini ve başsağlığı dileklerini aileye, ailenin akrabalarına ve burada yaşayan Türk vatandaşlarına sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: