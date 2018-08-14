Bakan Kurum, 100 günlük eylem planı kapsamında ilk icraatın Kanal İstanbul'a kazma vurmak olduğunu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dolar kuru üzerinden yapılan algıyla Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın boşa çıkacağını ve dev projeleri hayata geçirmek için gaza basacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, "Biz, zor günlerimizde hep beraber olarak hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesinde gösterdik. Biz güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 100 günlük eylem planımızdaki icraatları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunu bütün milletimiz bilsin. Projelerimize aynı hız ve kararlılıkla 15 Temmuz ruhuyla devam edeceğiz" diye konuştu.

İLK İCRAAT KANAL İSTANBUL

100 günlük eylem planı kapsamında ilk icraatın Kanal İstanbul'a kazma vurmak olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "42 kilometrelik Kanal İstanbul'un her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının sosyal donatı alanının olacağı modern iki şehir kurma arzusundayız" dedi. 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Millet Bahçeleri'nin toplam büyüklüğü 21 milyon metrekare olacak. İstanbul'da yapılacak Millet Bahçeleri'nin büyüklüğü 15 milyon metrekare olacak. Millet Bahçeleri İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak" ifadelerini kullandı.

HERKES İNŞAATÇI OLAMAYACAK

Bakan Murat Kurum inşaat sektöründe köklü bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı. Sektörün sağlıklı büyümesi için yeni bir çalışma başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, "Tüm sorunların çözümü için işin kaynağına ineceğiz. Artık önüne gelen inşaatçı olamayacak. Finansman yapısı ve tecrübesi yeterli olmayan firmalar çok fazla. Bunlar yarı yolda kalınca vatandaş da mağdur oluyor. Biz yapacağımız düzenleme ile hem vatandaşın sorun yaşanmasının önüne geçeceğiz hem de inşaat sektöründe sağlıklı büyümenin yolunu açacağız" diye konuştu.

ANA HEDEFİMİZ SOSYAL KONUT

Ülke genelinde alt ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, büyük ölçekli sosyal konut projeleri planladıklarını ifade etti. Bu projelere kaynak oluşturmak için tescil dışı alanları ekonomiye kazandıracaklarını belirten Kurum, "100 günlük eylem planında 30 bin sosyal konut dedik ama hedefimiz bunun çok çok üzerinde" şeklinde konuştu.

FİRMALARIN MALİ GÜCÜ DEĞERLENDİRİLECEK

Firmaların mali ve iş bitirme gücüne göre sınıflandırılacağını dile getiren Bakan Kurum, "Bir firma ruhsata başvurunca bakacağız. 'Bu işin üstesinden gelir mi, gelemez mi?' diye. Ona göre süreci yöneteceğiz. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda gerekli düzenlemeler devreye girecek" diye konuştu. Bakan Kurum, şehircilik anlamında da önemli adımlar atacaklarının sinyalini verdi. Şehirlerin ihtiyaçları, altyapısı ve nüfusuna göre bir analiz yapılacağını belirten Kurum, "Bakacağız o bölgede neye ihtiyaç var, ne gerekli ne gereksiz. Bir AVM varsa hemen yanına bir tane yapılmayacak. Şehirlerde sanayi bölgeleri nerelerde olmalı diye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışıyoruz" dedi.

PANSUMAN YERİNE KALICI ÇÖZÜM

İnşaat sektörüne pansuman olacak kısa vadeli destek yerine kalıcı düzenleme planladıklarını belirten Bakan Kurum, "İnşaat sektörünün Türk ekonomisine sağladığı yüzde 20-25'lik desteği kimse inkâr edemez. Sektör her zaman dinamik olmalı. İlgili bakanlıklarla neler yapılır noktasında çalışıyoruz" diye konuştu.

OYUNDA KURALLAR DEĞİŞMEYECEK

Yerli ve yabancı yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler de yapacaklarını belirten Bakan Kurum, müktesep hak için çalıştıklarını açıkladı. Kurum, "Bir yatırımcı çalışmaya başlamış yarı yolda imar değişiyor. Bu birçok kesimin ortak sorunu. Biz bu konuda da önemli bir adım atacağız" dedi.

SOKAK SOKAK TEFTİŞ EDİYORUZ

13 milyon konutun kayıt altına alınması için yapılan İmar Barışı düzenlemesine yoğun talep olduğunu belirten Kurum, bunun kötü niyetli kullanıldığına da dikkat çekti. Kurum, "Ekiplerimiz sokak sokak teftişte. Kimi vatandaş İmar Barışı'nı kullanıp kaçak inşaat yapıyor. Biz buna izin vermeyiz. Tespit edilenler yıkılacak" dedi.

SEKTÖRE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

İnşaat sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerde hem Bakan Kurum hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret ederek destek istemişti. KDV, tapu harcı ve faiz indirimi ana başlıklar olmuştu. Bakan Kurum, sektörün hareketlenmesi için yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.

(Sabah)