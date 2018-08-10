Bakan Kurum: Tüm Karadeniz için bir eylem planı hazırlıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Ordu'daki selde hasar gören tüm binaların, yolların tespitleri bir haftada tamamlanıp 2 ayda gerekli kaynak sağlanarak inşaatları bitirilecek' dedi.
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Elim bir olay bir afet. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum"
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