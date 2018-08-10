Bakan Kurum: Tüm Karadeniz için bir eylem planı hazırlıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Ordu'daki selde hasar gören tüm binaların, yolların tespitleri bir haftada tamamlanıp 2 ayda gerekli kaynak sağlanarak inşaatları bitirilecek' dedi.