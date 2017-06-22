Bakan Lütfi Elvan Ümraniye Belediyesi'nin iftarına katıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Nikâh Sarayı'nda gerçekleştirilen hemşehri iftarlarının yirmi altıncısı, ilçedeki Mersinlilerin katılımıyla gerçekleşti. İftar programına AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan programa; AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, MİYSAD Başkanı Mehmet Mazak, İstanbul Erdemliler Derneği Başkanı Ali Tüzel, İstanbul Silifkeliler Derneği Başkanı Ahmet Sadık Avcı ile meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Mersinli katıldı. İftar programında Erdemli Belediyesinden gelen limon ve Mut Belediyesinden gelen kayısılar misafirlere dağıtıldı.

Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan iftar programı öncesinde AKİT TV’ye canlı bağlanarak röportaj verdi.

İftardan sonra açılış konuşmasına “4. Geleneksel İftar Programımıza hoş geldiğiniz” diyerek başlayan MİYSAD Dernek Başkanı Mehmet Mazak; Mersin ilinin özelliklerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından “Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkür ediyorum. Ayrıca limonları gönderen Erdemli Belediye Başkanımıza ve kayısıları gönderen Mut Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasına kısa bir selamlama konuşması yaparak başlayan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, “Kadir Gecesi’nde hayırlı bir gecede bu iftar sofrasındayız” dedi. Başkan Hasan Can’ın selamını ileten Küçükkapdan, “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Rabbim bayrama da ulaşmayı nasip etsin” dedi. Küçükkapdan daha sonra Ümraniye Belediyesinin Tunceli’ye kurduğu iftar sofralarından da bahsetti. Ardından 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimize de Allahtan rahmet dileyen Küçükkapdan son olarak MİYSAD Derneği hakkında bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: “Siz değerli hemşerilerimle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel atmosferi oluşturan Ümraniye Belediyesine ve MİYSAD yönetimine teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah birliğimizi daim etsin” dedi. “Kadir gecesini idrak edeceğimiz bugün, bu iftarda bulunmak benim için büyük bir gurur ve onurdur” diyen Elvan, daha sonra komşu ülkelerin ve Ortadoğu coğrafyasının durumu ile Türkiye’nin bu konudaki politikalarından bahsederek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kim ne söylerse söylesin, doğru bildiğini yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Biz bugüne kadar mazlumun yanında olduk, arkasında olduk. Nerede bir ihtiyaç sahibi var orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır” dedi. Ardından Çukurova bölgesine yapılacak havalimanından ve Akdeniz sahil yolu projesinden ve Mersine yapılması planlanan projelerinden bahsetti. Elvan, Mersin İlinin özelliklerinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Programın sonunda Ümraniye Belediyesi ve MİYSAD Derneği adına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan ve MİYSAD Derneği Başkanı Mehmet Mazak tarafından hediye takdim edildi.