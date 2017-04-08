Bakan Müezzinoğlu'nun acı günü
1 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kayınpederi 80 yaşındaki Hasan İsmail toprağa verildi.
Yunanistan'da 1 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kayınpederi 80 yaşındaki Hasan İsmail toprağa verildi.
Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hasan İsmail'in cenazesi, Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne getirildi. Acı haberi Bursa'dan alınca oradaki programlarını iptal ederek İstanbul'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taziyeleri kabul etti.
İkindi namazından sonra Avcılar Müftüsü Bekir Derin'in kıldırdığı cenaze törenine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Avcılar Belediye Başkanı Handar Toprak Benli, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan İsmail'in cenazesi Avcılar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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